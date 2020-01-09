İran saldırısından sonra ABD'den flaş karar

İki ülke arasındaki gerilim artarken dün İran'dan füze ile saldırı gerçekleşti çok sayıda kişinin öldüğü saldırıda ABD başkanı kimsenin ölmediğini belirtmişti.

Süleymani'nin ölümü sonrası tansiyon artarken, iki ülkeden de arka arkaya tehdit mesajları gelmişti.

İRAN, ABD ÜSLERİNİ VURDU

Dün ise İran, Irak'taki iki ABD üssünü balistik füzelerle vurmuştu. İran devlet televizyonu füzeli saldırılarda 80 ABD'linin öldüğünü iddia etmesine rağmen, açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump saldırıda hiçbir Amerikalı ya da Iraklının ölmediğini söylemişti.

BM'YE İRAN MEKTUP: HAZIRIZ

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsicisi Kelly Craft, BM'ye İran ile yaşadıkları gerilime dair bir mektup kaleme aldı. BM'ye iletilen mektupta, ABD'nin İran ile ciddi müzakerelere önkoşul olmadan katılmaya hazır olduğu kaydedildi.

Mektupta Kasım Süleymani'nin öldürülmesi "milli müdafaa" olarak tanımlanırken, operasyonun BM'nin 51. maddesi uyarınca gerçekleştirildiği aktarıldı. Craft ayrıca, "ABD'nin çıkarlarını korumak için bölgede ek önlemler almaya hazırız" mesajını iletti.