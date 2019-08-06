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  3. İran sınırında 7 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi

İran sınırında 7 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İran sınırında 7 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesine bağlı Yücelan Mahallesi'nde İran İslam Cumhuriyeti sınır hattından yasadışı yollarla giriş yapmaya çalışan şüpheli şahıslara yönelik yapılan müdahale sonucunda, 7 bin 90 paket kaçak sigara ele geçildiği belirtildi. Olayla ilgili araştırma ve soruşturma işlemleri başlatıldı.

Kaynak: İHA

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