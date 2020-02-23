İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem (2) - Ek fotoğraf

İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem (2) - Ek fotoğraf

İran'ın Türkiye'ye sınır Hoy kenti merkezli artçı şoklar devam ediyor. saat 19.24'ten itibaren 19.37'de yine 3.5, ardından 19.39'da 4, 19.42'de 2.9 ve 19.54'te 4.2 ve 19.56'da 4.3 büyüklüklerinde meydana gelen artçı depresmlerin bazı Başiskele ile Van'dan da hissedildi.

İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem (2) - Ek fotoğraf

SARSINTILAR SÜRÜYOR

İran'ın Türkiye'ye sınır Hoy kenti merkezli artçı şoklar devam ediyor. saat 19.24'ten itibaren 19.37'de yine 3.5, ardından 19.39'da 4, 19.42'de 2.9 ve 19.54'te 4.2 ve 19.56'da 4.3 büyüklüklerinde meydana gelen artçı depresmlerin bazı Başiskele ile Van'dan da hissedildi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT