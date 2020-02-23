İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem (3)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'ın Hoy şehrinde saat 19.00'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, afet bölgesine 8.97 kilometre mesafedeki Van'ın Başkale ilçesine geldi.
BAKAN SOYLU, YARALI DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'ın Hoy şehrinde saat 19.00'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, afet bölgesine 8.97 kilometre mesafedeki Van'ın Başkale ilçesine geldi. Bakan Soylu, Van Başkale Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan depremzedeleri ziyaret etti.
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Kaynak: DHA
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