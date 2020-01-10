İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı: "Uçak kesinlikle füzeyle düşmedi”

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, Tahran-Kiev seferi yapan Ukrayna'ya ait Boeing 737 yolcu uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğünü belirterek, "Uçağın bir füzeyle düştüğü iddiaları doğru değil" dedi.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade düzenlediği basın toplantısında düşen uçaktaki kara kutu açılmadan yapılacak hiçbir açıklamanın bilimsel değeri olmadığını söyleyerek, "İran kara kutuda inceleme yapabilecek teknik altyapıya sahip. Ancak uçağın düşmesi sırasında eğer kara kutuda bir hasar meydana gelmişse, kara kutuyu inceleme işlemleri başka bir ülkede yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Uçak kazasıyla alakalı olarak oluşturulan araştırma komisyonuna ilgili ülkelerin davet edildiğini ve incelemelere katılabileceklerini dile getiren Abidzade, "Uçağın sahibi Ukrayna, motor üreticisi olarak Fransa ve uçağın üretici Boeing şirketinin temsilcileri araştırma komisyonuna katılabilir. Bu İran'ın konu ile alakalı samimiyetini göstermektedir" şekilde konuştu.

Uçağın kesinlikle füzeyle vurulmadığını kaydeden Abidzade, "Uçağın düştüğü bölge gösteriyor ki uçak havaalanına dönmeye çalışırken havada 1 buçuk dakika süzüldükten sonra yere çakılıyor. Bir füze saldırısında hiçbir uçak havada 1 buçuk dakika süzülerek düşmez" dedi.

Basın açıklamasında ABD'ye de seslenen İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Abidzade, ABD'den elindeki bilgileri paylaşmasını isteyerek, "Biraz cesur olun ve elinizdeki bilgilere nasıl ulaştığınızı dünya ile paylaşın" diye konuştu.

New York Times Gazetesi, Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının İran'a ait füzeyle vurulduğunu gösterdiği savunulan görüntüleri yayınlamıştı.

Kaynak: İHA