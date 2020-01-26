İran Türklerinin takımı ’Tractor’den Türkiye’ye deprem desteği

İran'daki Türklerin temsilcisi konumunda olan İran Körfez Ligi takımlarından Tractor Sazi taraftarı, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde yaralanan ve hayatını kaybeden kişilere destek oldu.

İran'daki Türklerin temsilcisi konumunda olan İran Körfez Ligi takımlarından Tractor Futbol Kulübü taraftarları, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik deprem ve etkilenen çevre illere destek olmak için tribünde, "Azerbaycan var olsun, Türkiye başın sağ olsun" sloganları attı.

Kaynak: İHA