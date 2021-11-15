Kadınlar maçında ilginç olay: Kadın yerine erkek oyuncu mu oynattılar? FIFA'ya yapılan şikayet sonrası flaş gelişme

İran - Ürdün Kadın Milli Takımları dün karşı karşıya geldi. Mücadele, Ürdün'ün galibiyeti ile sonuçlansa da maç sonrası ilginç bir olay yaşandı.

Ürdün Futbol Federasyonu, İran - Ürdün Kadınlar Futbol maçı sonrası rakip takımın kalecisinin kadın değil, erkek olduğunu iddia ederek FIFA'ya şikayette bulundu.

Ürdün Futbol Federasyonu'nun dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Eğer bir oyuncunun oynamasının uygunluğu konusunda şüphe varsa derhal soruşturma açılmalıdır. Bu konuda FIFA'yı göreve davet ediyoruz."

ASYA FUTBOL FEDERASYONU ZOHREH KOUDAEİ'NİN KADIN OLDUĞUNU DOĞRULADI

İran basını, kaleci Zohreh Koudaei'nin Asya Futbol Konfederasyonu tarafından kadın olduğunun doğrulandığını açıkladı.