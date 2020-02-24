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  3. İran'a açılan Gürbulak kapatıldı, TIR kuyruğu 5 kilometreye ulaştı (4)

İran'a açılan Gürbulak kapatıldı, TIR kuyruğu 5 kilometreye ulaştı (4)

Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısı'nda geçişler başladı. Nahcivan Özerk Cumhuriyeti'nden gelen çoğunluğunu TIR'ların oluşturduğu araçlar, görevliler tarafından teker teker dezenfekte edildi.

İran'a açılan Gürbulak kapatıldı, TIR kuyruğu 5 kilometreye ulaştı (4)

DEZENFEKTE EDİLEN ARAÇLARIN GEÇİŞİ BAŞLADI

Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısı'nda geçişler başladı. Nahcivan Özerk Cumhuriyeti'nden gelen çoğunluğunu TIR'ların oluşturduğu araçlar, görevliler tarafından teker teker dezenfekte edildi. İlaçlama işlemi biten araçların Türkiye tarafına geçişlerine izin verildi.

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Kaynak: DHA




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