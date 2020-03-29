İran'da 35 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi

İran'da, son 24 saatte 123 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 640'a yükselirken; nefes darlığı şikâyetiyle hastaneye getirilen 35 günlük bir bebekte de virüs tespit edildi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 2 bin 901 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 38 bin 309'a çıktığını duyurdu. İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısı 12 bin 391 kişi, durumu ağır olup, yoğun bakımda olan hasta sayısı ise 3 bin 467 olarak bildirildi.

35 GÜNLÜK BEBEKTE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, ülkenin Günabad ilçesinde 35 günlük bir bebekte koronavirüs tespit edildi. Nefes darlığı şikâyetiyle hastaneye getirilen bebeğe yapılan korona testinin pozitif çıktığı aktarıldı. Hastanede tedavisi devam eden bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Harirçi ise salgının yayılma hızının 13 ilde düşüşe geçtiğini duyurdu.

Tahran'ın en büyük şehirlerarası terminali olan Tahran Batı Terminal'indeki otobüs seferleri koronavirüs tedbirleri kapsamında durduruldu.

Kaynak: DHA