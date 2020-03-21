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İran'da 3'ü asker 4 kişi gaz zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran’ın batısındaki Loristan eyaletinde 3'ü asker 4 kişinin, doğal gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Kirmanşah’a bağlı Hersin Kaymakamı Emir Şahabadi, Fars Haber Ajansına yaptığı açıklamada, 3’ü asker 4 kişinin, Loristan'a bağlı Dilfan ilçesinin...

İran'da 3'ü asker 4 kişi gaz zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran’ın batısındaki Loristan eyaletinde 3'ü asker 4 kişinin, doğal gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Kirmanşah’a bağlı Hersin Kaymakamı Emir Şahabadi, Fars Haber Ajansına yaptığı açıklamada, 3’ü asker 4 kişinin, Loristan'a bağlı Dilfan ilçesinin Nurabad bölgesindeki bir köyde doğal gaz sobasının borusundan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini söyledi.

Şahabadi, söz konusu kişilerin gezi amacıyla söz konusu bölgeye gittiğini aktardı.


Kaynak: AA




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