İran'da 4.2 ve 4.7'lik deprem meydana geldi!

İran'da gece saatlerinde Fars ve İlham eyaletlerinde 4.4 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiği bildirildi.

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İran'da 4.2 ve 4.7'lik deprem meydana geldi!

Dünya genelinde son zamanlarda birçok deprem meydana geldi. Son olarak ise İran Sismoloji Merkezi, merkez üssü Fars eyaletinin Heşt kentinde yerel saatle 21.43’te 4,2 büyüklüğünde ve 10 kilometre derinlikte deprem meydana geldiğini aktardı.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

İran'ın İlam eyaletinin Murmuri kentinde de yerel saatle 22.43’te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. 18 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklanan deprem, Loristan ve Huzistan eyaletlerinde de hissedildi. Depremlerde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İran'da 4.2 ve 4.7'lik deprem meydana geldi!

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