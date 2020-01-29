İran'da 4.8 şiddetinde deprem!
İran'ın Orumiyeh şehrinde saat 21.07'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
İran'da saat 21.07'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın resmi internet sitesinde İran'ın Orumiyeh şehrinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bilgisini paylaştı.
Deprem, yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Deprem, Türkiye'nin doğu illerinde hissedildi.
İRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREM HAKKARİ'DE DE HİSSEDİLDİ
İran'daki 4.8 büyüklüğünde deprem Hakkari'de de hissedildi. Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü.
İRAN'DA 4.8'LİK DEPREM
Büyüklük : 4.8 (Mw)
Yer : Orumiyeh (Iran)
Tarih-Saat : 29.01.2020, 21:07:30 TSİ
Enlem : 37.1443 N
Boylam : 44.8473 E
Derinlik : 11.19 km
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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