İran'da 5.1 şiddetinde deprem!

İran'ın Kirmanşah eyaletinde 5,1 şiddetinde deprem oldu.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, merkez üssü Kirmanşah eyaletine bağlı Giylani Garb ilçesi olan 5,1 şiddetinde deprem meydana geldiği belirtildi.

Yerel saatle 13.46'da kaydedilen deprem, 8 kilometre derinlikte meydana geldi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.