Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı: "Bugün siz de bir tedbir mesajı verin"Konya'nın Selçuklu ilçesinde doğalgaz patlaması!Kamil Grosicki kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Beşiktaş, Kamil Grosicki ile prensipte anlaşmasına vardı!Mide bulandıran olay! Annesinin sevgilisi tarafından tecavüze uğradıİran'da 5.1 şiddetinde deprem!Sağlık Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine önemli yazı! PCR testleri ile ilgili yeni düzenlemeDikkat çeken açıklama! Muharrem İnce tarih verdiKuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! İstanbul Valiliği'nden açıklamaLübnan Enformasyon Bakanı görevinden istifa etti!
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İran'da 5.1 şiddetinde deprem!

İran'da 5.1 şiddetinde deprem!

İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi.

İran'da 5.1 şiddetinde deprem!

İran'ın Kirmanşah eyaletinde 5,1 şiddetinde deprem oldu.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, merkez üssü Kirmanşah eyaletine bağlı Giylani Garb ilçesi olan 5,1 şiddetinde deprem meydana geldiği belirtildi.

Yerel saatle 13.46'da kaydedilen deprem, 8 kilometre derinlikte meydana geldi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT