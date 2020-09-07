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İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem!

İran'ın kuzeyindeki Gülistan eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Meydana gelen depremde en az 10 kişi yaralandı.

İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem!

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Gülistan eyaletine bağlı Ramiyan ilçesi olan deprem, yerel saatle 02.04'te kaydedildi.

Depremin 9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Kızılay Kurtarma ve Yardımlaşma Teşkilatı Operasyon Kontrol ve Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Ramiyan'ın bazı köylerindeki binalarda maddi hasar meydana geldi. Kuruçay köyünde 7 ve Elhadi köyünde 3 kişi yaralandı."  ifadeleri kullanıldı. 

Bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.  

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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