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İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem!

İran'ın güneyinde yer alan Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem!

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletindeki Bender Lenge ilçesine bağlı Bender Makam köyünde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 01.39'da kaydedildi. Sarsıntının derinliği ise 10 kilometre olarak kaydedildi.

İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem!

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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