İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem!

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletindeki Bender Lenge ilçesine bağlı Bender Makam köyünde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 01.39'da kaydedildi. Sarsıntının derinliği ise 10 kilometre olarak kaydedildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.