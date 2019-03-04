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İran'da ambulans helikopteri düştü! 5 ölü

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde hamile bir kadını almak için havalanan ambulans helikopter, eyalete bağlı Şehrikürd kenti kırsalında düştü. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti.

İran'da ambulans helikopteri düştü! 5 ölü

İran'ın güneybatısındaki Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Mehr Haber Ajansı'na konuşan İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde hamile bir kadını almak için havalanan ambulans helikopterin eyalete bağlı Şehrikürd kenti kırsalında düştüğünü belirtti.

Halidi, düşen helikopterdeki 3 kişilik mürettebat ile 2 ambulans görevlisinin hayatını kaybettiğini aktardı.

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