İran'da ambulans helikopteri düştü! 5 ölü
İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde hamile bir kadını almak için havalanan ambulans helikopter, eyalete bağlı Şehrikürd kenti kırsalında düştü. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti.
İran'ın güneybatısındaki Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Mehr Haber Ajansı'na konuşan İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde hamile bir kadını almak için havalanan ambulans helikopterin eyalete bağlı Şehrikürd kenti kırsalında düştüğünü belirtti.
Halidi, düşen helikopterdeki 3 kişilik mürettebat ile 2 ambulans görevlisinin hayatını kaybettiğini aktardı.
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