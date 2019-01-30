İran’da aşırı yağışla birlikte 116 köyü su bastı

İran'ın Huzistan eyaletinde yoğunlaşan aşırı yağışlar sele sebep olurken, bazı yerleşim yerleri ve köyler olası can ve mal kaybı yaşanmaması için boşaltıldı. Boşaltılan 116 köyün sakinleri için kamplar kurulurken, sel nedeniyle bazı bölgelerle irtibatın kesildiği duyuruldu.

İran'ın Huzistan, Loristan, İlam ve Kirmanşah eyaletlerinde iki gündür etkili olan aşırı yağışlar sele neden olurken bölgede yer alan 116 köy ve şehirde maddi hasarın oluştuğu ve 7 binin üzerinde İranlının selden etkilendiği belirtildi. Kurtarma ekiplerince yapılan açıklamada sel nedeniyle yaralanan 22 kişinin hastanelere kaldırıldığı ve 210 evin boşaltıldığı belirtildi. İran Meteoroloji Merkezince yapılan açıklamada bölgede hakim olan şiddetli yağışların son 40 yılın en şiddetlisi olduğuna dikkat çekilirken Luristan ve Kirmanşah'ta olağanüstü hal ilan edildi.

Asker teyakkuza geçti

Huzistan'da etkili olan yağışlar sonrası olası faciayı engellemek için bazı köy ve yerleşim yerleri boşaltılırken, bölgedeki bazı nehirlerin taştığı ve selin etkili olduğu bölgelerle irtibatın kesildiği ifade edildi. İran'ın güneyinde etkili olan sel felaketine ilişkin konuşan Devrim Muhafızları Sözcüsü General Ramazan Şerif, askerin hazır ol vaziyeti aldığını ve bölgeye gerekli yardımın ulaştırılması için Veli Asr Tugayının gönderildiğini açıkladı.

Selden etkilenen bölgelerde sivillere yönelik yardım çalışmaları devam ederken, can kaybı olmadığı açıkladı.

Kaynak: İHA