İran'da "ayrılıkçı terör gruplarına" operasyonda 16 kişi gözaltına alındı

ANKARA (AA) - İran'ın batı ve kuzeybatısında güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda "ayrılıkçı terör gruplarına" mensup 16 kişinin gözaltına alındığı, ismi verilmeyen örgütün bir Arap ülkesi tarafından desteklendiği ve elebaşının Avrupa'da bulunduğunu açıklandı.

İran İstihbarat Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, "terör eylemleri düzenlemek için ülkeye girdikleri tespit edilen ayrılıkçı terör gruplarına mensup militanlara operasyon düzenlendiği" belirtildi.

Ülkenin batısındaki Kürdistan ve kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletlerinde düzenlenen operasyonlar sonucunda 16 militanın yakalanarak gözaltına alındığı ve çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı maddenin ele geçirildiği ifade edildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan militanlardan bazılarının önceki yıllarda ülkenin batısında düzenlenen terör eylemlerinin faillerinden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "ayrılıkçı terör örgütü" olarak nitelenen örgütün ismi verilmedi ancak söz konusu örgütün bir Arap ülkesi tarafından desteklendiği ve elebaşının Avrupa'da bulunduğunun bilgisi verildi.

İran'ın Kürdistan ve Batı Azerbaycan eyaletleri, son yıllarda terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK, İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) ve Komele gibi ayrılıkçı Kürt gruplarla İran askerleri arasında çatışmalara sahne olmuştu.

Bölgede son olarak dün Kürdistan eyaletine bağlı Divandere bölgesinde güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albay ile iki asker hayatını kaybetmişti.



İranlı yetkililer, bölgede etkin olan terör örgütlerinin Suudi Arabistan tarafından desteklendiğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA