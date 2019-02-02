İran’da Besic üssüne saldırı

İran devlet televizyonu, İran'ın Sistan Belucistan bölgesinin Nik şehrindeki Besic milis üssüne bir saldırı düzenlendiğini, olayda bir kişinin öldüğünü 5 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Terör saldırısı olarak nitelenen olay hakkında detay verilmedi. İçki kaçakçı çetecileri ve militanların olayları sebebiyle bölgede uzun süredir karışıklıkların sürdüğü belirtildi.

İran'da Ayetullah Humeyni tarafından Kasım 1979'da kurulan Besic'in, gönüllü milis teşkilatı olup İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bir alt kolu olduğu ve devlete çalışan gönüllü gençlerden oluştuğu belirtildi.

Kaynak: İHA