İran'da bilanço gün geçtikçe ağırlaşıyor: Can kaybı 19'a yükseldi

İran‘da koronavirüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 19’a, vaka sayısı 139’a çıktı. İran’da tehlike artarken İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede birçok kentte görülen Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halka, yetkililerin tavsiyelerine uyma ve söylentilere kulak asmama çağrısında bulunan Ruhani, “Hiçbir şehir veya bölge için karantina kararı gündemde değil. Bir yerin kapatılması kararı valiliğin ve bakanlıkların değil, Koronayla Mücadele Merkezi’nin sorumluluğundadır.” diye konuştu.

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