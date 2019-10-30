İran’da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyona İran'da yaşayan Türkiyelilerin yanı sıra İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ve farklı ülkelerden temsilciler katıldı. Resepsiyonda konuşan Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs Cumhuriyet Bayramı'nın önemine vurgu yaparak, "96 yıl önce 29 Ekim 1923 tarihinde büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk ve yakın çalışma arkadaşları birinci TBMM'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu bütün dünyaya ilan ettiler." dedi. Türkiye'nin komşu ülkeler ile ilişkisine önem verdiğini belirten Örs, "Dostlarıyla her zaman iyi ilişkiler içinde olmayı kendisine şiar edinen Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün de dostlarına güven düşmanlarına korku vermektedir." diye konuştu.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Planı Harekatı'na da değinen Örs, "Türkiye, ülkemizi 40 yıldan bu yana tehdit eden teröre karşı kendi sınırları içinde ve dışında son darbeyi vurmak için 9 Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Bu geçici ve kısıtlı askeri operasyon ilan edildiği üzere asli amacına ulaşıncaya kadar devam edecektir." şeklinde konuştu.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ise iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik önemine vurgu yaparak, " İran ile Türkiye birbirine bir çok konuda yakındır. Bu ortak paydalar hem Türkiye hem de İran için büyük bir sermayedir." ifadesini kullandı. Suriye krizinin çözümü için oluşturulan Astana sürecinin başarılı bir model olduğunu belirten Vaizi, Suriye'deki terör varlığının Türkiye ve İran için kayda değer bir konu olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin sınır güvenliği bizim için önemli olmuştur ve iki ülkenin sürekli olarak müzakere ettiği önemli konuların arasında yer almıştır." dedi.

Kaynak: İHA