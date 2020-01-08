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  3. İran'da düşen uçak... Ekipler enkaz bölgesinde çalışıyor

İran'da düşen uçak... Ekipler enkaz bölgesinde çalışıyor

EK FOTOĞRAFLAR

İran'da düşen uçak... Ekipler enkaz bölgesinde çalışıyor

EK FOTOĞRAFLAR

Kaynak: DHA



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