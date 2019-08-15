İran’da eğitim sırasında sivil uçak düştü: 2 ölü
İran'ın Semnan eyaletine bağlı Eyvanki kentinde bir sivil uçak, eğitim sırasında düştü.
İran'ın Semnan eyaletine bağlı Eyvanki kentinde bir sivil uçak, eğitim sırasında düştü. Uçağın düşmesi sonucu uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
İran'ın Eyvanki kentinde "Cessna" tipi sivil uçak, Eyvanki Havalimanı'nın yakınlarında eğitim sırasında düştü. İran medyası, uçaktakilerden birinin pilot, diğerinin ise pilotluk okulu öğrencisi olduğunu duyurdu.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
DHA
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