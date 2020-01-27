İran'da faciadan dönüldü! Pistten çıkan uçak araçların arasına daldı
İranlı Caspian Airlines'a ait Tahran-Mahşehr seferini yapan MD83 tipi yolcu uçağı Mahşehr şehir merkezindeki bir karayoluna acil iniş yaptı. Olayda kimsenin yaralanmadığı; uçaktaki 130 yolcunun tahliye edildiği belirtildi.
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27 Ocak 2020 Pazartesi 11:41
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