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  3. İran'da faciadan dönüldü! Pistten çıkan uçak araçların arasına daldı

İran'da faciadan dönüldü! Pistten çıkan uçak araçların arasına daldı

İranlı Caspian Airlines'a ait Tahran-Mahşehr seferini yapan MD83 tipi yolcu uçağı Mahşehr şehir merkezindeki bir karayoluna acil iniş yaptı. Olayda kimsenin yaralanmadığı; uçaktaki 130 yolcunun tahliye edildiği belirtildi.

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27 Ocak 2020 Pazartesi 11:41

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