İran'da feci helikopter kazası: Ölü ve yaralılar var

İran'ın Kirman eyaletinde içerisinde İran Gençlik ve Spor Bakanı Hamid Seccadi’nin de bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 15 kişi yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
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İran'da feci helikopter kazası: Ölü ve yaralılar var

İran'ın Kirman eyaletine bağlı Baft şehrinde İran Gençlik ve Spor Bakanı Hamid Seccadi ve Seccadi'nin Danışmanı İsmail Ahmedi'nin de içinde bulunduğu helikopter düştü.

BAKAN HAFİF BİR ŞEKİLDE YARALANDI

İran Sivil Havacılık Teşkilatı Başkanı Muhammed Muhammedi Bahş tarafından yapılan açıklamada, kazanın helikopterin iniş yapmaya çalıştığı sırada gerçekleştiği belirtilirken, "Gençlik ve Spor Bakanı ile beraberindekileri taşıyan İran Kızılayı’na ait helikopter, Kirman'daki Baft Spor Kompleksi’ne iniş yaparken düştü. Gençlik ve Spor Bakanımız hafif yaralanırken, tüm yaralılar hastaneye kaldırıldı” ifadeleri kullanıldı. Kazada Gençlik ve Spor Bakanı Danışmanı İsmail Ahmedi hayatını kaybetti.

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