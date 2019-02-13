İran’da gerçekleşen terör saldırısında ölü sayısı 41’e yükseldi

İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletinin yönetim merkezi olan Zahidan'da Devrim Muhafızlarını taşıyan otobüse karşı gerçekleşen terör saldırısında ölü sayısının 41'e yükseldiği bildirildi.

İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde Devrim Muhafızlarını taşıyan otobüse yapılan terör saldırısında ölü sayısının 41'e ulaştığı yeni bilgiler arasında yer alıyor. İran'ın yarı resmi Fars haber ajansının yayınladığı haberde, terör saldırısındaki ölü sayısının 41'e ulaştığı bildirildi. Ceyşu'l Adl terör örgütünün üstlenmiş olduğu saldırı, Devrim Muhafızlarını taşıyan otobüsün kenarında bomba yüklü bir aracın patlamasıyla meydana geldiği bildirilmişti.

Kaynak: İHA