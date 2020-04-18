İran'da halk koronavirüs yardımına hücum etti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da dar gelirli vatandaşlara kredi verilmesi kararlaştırıldı.Tahran yönetimi, verilecek kredinin cep telefonuna gönderilecek mesajın onaylanmasına tabi tutulacağı açıklamasının ardından cep telefonu olmayan yüzlerce halk sosyal mesafe kuralını çiğnerek, telefon bayilerine akın etti.

kamerasına yansıdı.

CEP TELEFONU OLMAYAN VATANDAŞLAR UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

Tahran yönetimi, verilecek kredinin cep telefonuna gönderilecek mesajın onaylanmasına tabi tutulacağı açıklamasının ardından cep telefonu olmayan yüzlerce halk sosyal mesafe kuralını çiğnerek, telefon bayilerine akın etti. Kendi adına kayıtlı sim kartı olamayan vatandaşlar, kart almak için GSM bayileri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Çoğu zaman sosyal mesafe kurallarının hiçe sayarak oluşan kalabalık, basında ve sosyal medya tepkiyle karşılandı.

Kaynak: DHA