İran'da idam sesleri yükselmeye başladı

Keyhan Gazetesi'nde yayımlanan yazıda, yargı yetkililerinin protestolarda şiddet eylemlerine liderlik eden kişileri idam cezasının beklediği yönündeki görüşüne yer verildi.

İran'ın en köklü gazetelerinden biri olan Keyhan Gazetesi'ndeki ytazıda, ülke çapında onlarca bankanın ve benzin istasyonunun ateşe verilmesi gibi eylemlere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan kişilerin sorguya alındıklarında, düzenledikleri şiddet içerikli eylemler karşılığında para aldıklarını itiraf ettikleri öne sürüldü.

Keyhan Gazetesi'nin yazısında, "Yargı yetkilileri, ülkedeki kaosun liderleri için idam cezasının kesin olduğu değerlendirmesinde bulunuyor. Bu hususta kaosçuların işlediği suç "isyan"dır ve cezası hukuki ve şer'i kanuna göre idamdır." ifadesi kullanıldı.

İran'da 15 Kasım'da benzine yüzde 300 zam yapılması, ekonomik sorunlarla boğuşan halkın tepkisine yol açmış ve ülke çapında protesto gösterileri düzenlenmişti.

Göstericiler birçok kentte petrol istasyonları, banka şubeleri ve polis araçlarını ateşe verdi. En az beş güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği olaylarda göstericilere polisin müdahalesi sonucunda ölüm ve yaralanmaların olduğu belirtiliyor. Olaylarda hayatını kaybeden göstericilerle ilgili resmi açıklama ise yapılmıyor. Yaklaşık 1000 göstericinin de gözaltına alındığı belirtiliyor.