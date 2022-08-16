İran’da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi!

Maymun çiçeği vakası yayılmaya devam ediyor. Alınan bilgilere göre, İran'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi.

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İran’da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi!

İran’ın Ahvaz kentinde bir kadında maymun çiçeği tespit edilmesi ile ülkedeki ilk vaka kayıtlara geçti. Maymun çiçeği virüsü İran’a da sıçradı. Ahvaz kentinde 34 yaşındaki bir kadında maymun çiçeği tespit edildi.

İran’da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi!

HASTA KARANTİNAYA ALINDI

Söz konusu hasta ülkedeki ilk maymun çiçeği vakası olarak kayıtlara geçti. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Padaram Pakayin yaptığı açıklamada, maymun çiçeği virüsü tespit edilen hastanın testlerinin pozitif çıkmasının ardından karantina altına alındığını aktardı.

İran’da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi!

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