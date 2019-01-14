İran'da kargo uçağı düştü
İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Sefadeşt kırsalında Boeing 707 tipi bir kargo uçağı düştü. Uçakta 9 kişi olduğu aktarıldı.
İran'daki yarı resmi Fars haber ajansı, İran'ın Fath havaalanında dokuz kişinin bulunduğu bir kargo uçağının düştüğünü bildirdi.
İran acil servis başkanı Pirhossein Kolivand, "Kazanın detayları hakkında net bir bilgimiz yok" dedi.
Ayrıntılar gelecek...
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