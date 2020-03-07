İran’da korona virüsünden ölenlerin sayısı 145’e yükseldi

İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 145'e, vaka sayısının 5 bin 823'e yükseldiği açıklandı.

Çin ve İtalya'dan sonra korona virüsü nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İran'da bilanço artıyor. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkede korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 145, sayısının 5 bin 823" ulaştığını açıkladı. Cihanpur, son 24 saatte bin 76 kişinin Covid-19 testlerinin pozitif sonuç verdiğini belirterek , "Son 24 saat içerisinde bin 76 yeni vaka tespit edildi. Bunlardan 21'i hayatını kaybetti ve böylelikle hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e ulaştı" dedi.

Cihanpur ayrıca, "Ülkede virüsten iyileşenlerin sayısı bin 669 kişiye yükseldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA