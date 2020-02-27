İran'da koronavirüs kabusu! Hadi Hüsrevşahi hayatını kaybetti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp birçok ülkeye yayılarak ölümlere sebep olan Koronavirüs İran'ın üst düzey yöneticilerini de etkiledi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı.

İran'da 2 gün önce İran Sağlık Bakan Yardımcısı Iraj Harirchi, bugün de İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur'un corona virüse yakalanmıştı.

HÜSREVŞAHİ, KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

İran'ın önde gelen din adamlarından Humeyni'nin eski temsilcisi ve eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İKİ SENE HUMEYNİ'NİN TEMSİLCİLİĞİNİ YAPTI

Tebriz'de 1939 yılında doğan Hüsrevşahi, 1979'daki devrim sonrasında İslami İrşad ve Kültür Bakanlığı'nda iki yıl boyunca Devrim lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin temsilciliğini yapmıştı. Hüsrevşahi, bir dönem İran'ın Kahire Temsilciliği'nin Başkanı ve İran'ın Vatikan Büyükelçisi görevinde de bulunmuştu.

CUMHURBAŞKANI RUHANİ İRAN HALKINA ÇAĞRIDA BULUNDU

Koronavirüsün İran'da ölümlere yol açmasının ardından İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "İran halkını seyahat etmekten kaçınmaya ve gereksiz seyahatlerden kaçınmaya çağırıyorum" açıklamasında bulundu.

CUMA NAMAZINA KORONAVİRÜS ENGELi

İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere yeni tip corona virüs vakalarının görüldüğü 23 eyalette cuma namazının kılınmayacağı duyuruldu. İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Said Nemeki ve Koronayla Mücadele Merkezinin uyarıları üzerine vatandaşların sağlığını korumak amacıyla bu kararın alındığı belirtildi.

Konseyin açıklamasına göre, yarın cuma namazı kılınmayacak 23 eyalet şunlar:

Tahran, Kum, Gilan, Rezevi Horasanı, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Hemedan, İsfahan, Mazenderan, Erdebil, Elburz, Huzistan, Simnan, Sistan-Beluçistan, Fars, Kazvin, Kürdistan, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Gülistan, Loristan, Hürmüzgan ve Yezd.

İran'da toplam 31 eyalet bulunuyor.