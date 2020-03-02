İran’da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 66’ya yükseldi

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya, vaka sayısının ise 1501'e yükseldiği duyuruldu.

İran merkezli haber ajansı Mehr'deki habere göre, İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya, vaka sayısının ise 1501'e yükseldiğini belirtti.

Bu sayılara göre son 24 saatte İran'da ölü sayısı 12, vaka sayısı ise 523 yükseldi.

Kaynak: DHA