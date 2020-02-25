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İran'da koronavirüs salgını Meclis'e sıçradı

İranlı milletvekili Mahmud Sadıki:- "Koronavirüs testim pozitif çıktı. Bu mesajı, bu dünyada yaşama umudumun az olduğu bir durumdayken iletiyorum"

İran'da koronavirüs salgını Meclis'e sıçradı

ANKARA (AA) - İranlı milletvekili Mahmud Sadıki, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Reformist milletvekili Sadıki, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kovid-19 testim pozitif çıktı. Bu mesajı, bu dünyada yaşama umudumun az olduğu bir durumdayken iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Virüsün tutuklular arasında yayılmasının önlenmesi için Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'ye "siyasi mahkumların serbest bırakılması" çağrısında bulunan Sadıki, bunun siyasi mahkumların ailelerinin bir ricası olduğunu ifade etti.


Kaynak: AA




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