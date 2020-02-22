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İran ve İtalya'da Koronavirüs şoku: Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

Koronavirüs dünyaya büyük bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. İran'da 10 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi,1 kişi daha hayatını kaybederken ölenlerin sayısı ise toplamda 6 olarak kayıtlara geçerken, İtalya'da ise 1 kişi daha hayatını kaybederek salgından ötürü hayatını kaybeden kişilerin sayısı toplam olarak 2 oldu.

Koronavirüs dünyaya büyük bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. İran'da 10 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi,1 kişi daha hayatını kaybederken ölenlerin sayısı ise toplamda 6 olarak kayıtlara geçerken, İtalya'da ise, 1 kişi daha salgından dolayı hayatını kaybederek salgından dolayı ölen kişilerin sayısı 2 oldu. 

 

 

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