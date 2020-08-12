İran diken üstünde! Kovid-19 vakaları ülkede gazete kapattırdı!

İran'da “Jahan e sanat” adlı internet gazetesine konuşan Koronavirüsle Mücadele Kurulu Üyesi Muhammed Rıza Mahbubfer, vakalarının ülke genelinde açıklanandan 20 kat fazla olduğunu iddia etti. Haberin yayımlanmasının ardından gazete kapatıldı.

''GERÇEK RAKAMLAR YALNIZCA YÜZDE 5'İNİ OLUŞTURUYOR''

Yayımlanan röportajda Mahbubfer, yetkililer tarafından açıklanan koronavirüs verilerinin gerçek sayının yalnızca yüzde 5'ini oluşturduğunu ve gerçek vakaların 20 kat daha yüksek olduğunu iddia etti. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari ise Mahboubfar'ın sözlerini yalanladı. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Mohammadreza Saadi'ye göre ise gazete koronavirüs vakalarıyla ilgili haber nedeniyle kapatıldığını iddia etti.

ÖLÜ SAYISI 19 BİNE YAKLAŞTI

İran’da resmi olarak yayımlanan verilere göre ülke genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 800’e yükselirken toplam vaka sayısı 333 bin 699'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, "Maalesef Kovid-19'a yakalanan vatandaşlarımızdan son 24 saat içinde 188 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 2 bin 510 yeni vaka tespit edildi ve bunlardan 1089'u hastanelerde tedavi altına alındı." dedi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 940'ının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının ise 290 bin 244'e ulaştığı bilgisini aktardı.

Lari ayrıca ülkede yapılan toplam test sayısının da bugün itibarıyla 2 milyon 763 bin 225 olduğunu kaydetti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.