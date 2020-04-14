İran’da koronavirüsten can kaybı 4 bin 683’e yükseldi

İran'da koronavirüs (Covid–19) salgını nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 98 artarak 4 bin 683'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde bin 574 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 74 bin 877'ye yükseldiğini duyurdu. Sözcü, bugüne kadar toplam 287 bin 359 koronavirüs testi yapıldığını aktardı.

Sağlığına kavuşarak hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısı 48 bin 129 kişi olarak bildirilirken, 3 bin 691 hastanın ise yoğun bakımda olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA