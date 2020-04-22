İran'da koronavirüsten can kaybı 5 bin 391’ye yükseldi

İran'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 94 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 391'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde bin 194 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 85 bin 996 "ya yükseldiğini söyledi. Ülkede koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin toplam sayısı bugün itibariyle 63 bin 113'e ulaştı.

Kaynak: DHA