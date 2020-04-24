İran'da koronavirüsten can kaybı 5 bin 574’e yükseldi

İran'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 93 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 574'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde bin 168 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 88 bin 194'e yükseldiğini söyledi.

Ülkede koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin toplam sayısı bugün itibariyle 66 bin 596'ya ulaştı.

Kaynak: DHA