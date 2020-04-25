İran’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 650’ye yükseldi

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 650'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkede son 24 saatte 76 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 5 bin 650'ye çıktığını belirtti. Ülkede 1134 yeni vaka tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısının 89 bin 328'e ulaştığını ifade etti.

Kaynak: DHA