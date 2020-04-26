İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 710'a yükseldi!

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 60 kişinin öldüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Cihanpur, böylece koronavirüsten hayatını kaybeden toplam kişi sayısının 5 bin 710'a çıktığını belirtti. Cihanpur, koronavirüs vaka sayısının ise 1153 artarak 90 bin 481'e ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 79'unun durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 69 bin 657 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.