İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 93 kişi öldü
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 93 kişi artarak 5 bin 574'e yükselirken vaka sayısı da 1168 artarak 88 bin 194 oldu.
İran'da koronavirüsün son 24 saatteki bilançosu açıklandı.Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 93 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1168 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.
Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 574'e çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 88 bin 194'e ulaştığını bildirdi.
İYİLEŞEN SAYISI 66 BİN 596 OLDU
Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 121'inin durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 66 bin 596 olduğunu belirtti.
Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan Kovid-19 test sayısının ise 399 bin 927 olduğunu sözlerine ekledi.
HABERE YORUM KAT