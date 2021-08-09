İran'da kovid-19 sebebiyle vaka ve can kaybı sayısı rekora koşuyor!

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 588 kişi'nin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği ve 40 bin 808 yeni vakanın ortaya çıktığını belirtti.

Vaka sayısının 4 milyon 199 bin 537’ye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 588 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 94 bin 603 olduğu ifade edildi.

İran'da böylece salgının başından bu yana en yüksek can kaybı ve vaka sayısı kayıtlara geçti.Kovid-19'a yakalanan hastalardan 6 bin 561'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 565 bin 575’e ulaştığı bildirildi.