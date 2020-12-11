İran'da Nader Mohammadi'nin attığı gol maça damgasını vurdu!

İran Ligi'nde Payka takımında forma giyen Nader Mohammadi isimli bir futbolcunun ilginç taç atışı sonrası gol atması izleyenleri hayrete düşürdü. Karşılaşmanın 7. dakikasında gerçekleştirdiği bu gol kalecinin eline değdiği için gol sayıldı. O anlar ise kameralara böyle kaydedildi.