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İran’da ölen denizciler için yarın cenaze merasimi düzenlenecek

İran'ın düzenlendiği askeri tatbikat sırasında hayatını kaybeden 19 denizci için yarın cenaze töreni düzenlenecek.

İran’da ölen denizciler için yarın cenaze merasimi düzenlenecek

İran'ın düzenlendiği askeri tatbikat sırasında hayatını kaybeden 19 denizci için yarın cenaze töreni düzenlenecek.

İran donanmasının Basra körfezinde düzenlediği askeri tatbikat esnasında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 19 denizci için yarın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Kunarek şehrinde sabah yerel saatle 11.00'de cenaze merasimi düzenlenecek. Cenaze merasimine siyasi ve askeri yetkililerin katılması beklenirken, korona virüs salgını nedeni ile sağlık protokolleri cenaze merasiminde dikkate alınacak.

İran'ın Cask ve Çabahar bölgesinde düzenlenen askeri tatbikat sırasında, Konarek adlı savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklı meydana gelen olayda 19 denizci hayatını kaybetmiş, 15 denizci ise yaralanmıştı.

Kaynak: İHA




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