İran'da ortalık karışıyor! Protestocular Mahsa Amini'yi destek için eşarplarını ateşe attı!

İran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerkeçesiyle geçtiğimiz günlerde öldürülen Mahsa Amini için protestolar tüm Dünya'da devam ediyor.

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İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini geçtiğimiz günlerde ülkedeki başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlka polisi tarafından gözaltına alınması sonrası hayatını kaybetmişti. Amini'nin hayatını kaybetmesi sonra halk sokaklara döküldü ve çeşitli meydanlarda yaşanan olaydan dolayı protestolara başladı.

İran'da ortalık karışıyor! Protestocular Mahsa Amini'yi destek için eşarplarını ateşe attı!

KURALLARA UYMADIĞI GEREKÇESİYLE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Tahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından kurallara uymadığı gerkeçesiyle gözaltına alınan 16 Eylül tarihinde de hayatını kaybeden Mahsa Amini için ülkede ani bir şekilde protestolar başladı. Sokağa dökülen halk günden güne çoğalırken eminyet ekiplerinin müdahalerinin ardından hayatını kaybedenler de oldu.

İran'da ortalık karışıyor! Protestocular Mahsa Amini'yi destek için eşarplarını ateşe attı!

EYLEMLER GÜNDEN GÜNE BÜYÜYOR

Başta siyasi ve sosyal kısıtlamalara yönelik yapılan kısıtlamalar ile hükümet protesto edilirken, Amini'nin hayatını kaybetmesinden dolayı genç kadınlar da ellerine aldıkları başörtüleri ateşe atarak yaşanan olaylara tepki gösteriyorlar.

İran'da ortalık karışıyor! Protestocular Mahsa Amini'yi destek için eşarplarını ateşe attı!

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