İran'da ortalık kızıştı! Ölüm sloganları atılıyor

İran'da Ukrayna yolcu uçağının füzeyle düşürülmesi sonucu hayatını kaybeden 176 kişi için düzenlenenen anma törenlerine sert protestolara damga vuruyor.

TÜM ÜLKEYE YAYILDI

Tahran'da başlayan rejim karşıtı gösteriler, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Göstericiler, İran'ın Meşhed, Tebriz, Şiraz, Arak, Yezd, Ahvaz, Kazvin, Kermanşah ve Senendec kentlerinde de sokaklara çıktı.

Göstericiler, Tahran'da ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin posterini yırttı.

HAMANEY'E ÖLÜM' SLOGANLARI

Tahran'ın ara sokaklarında çöp konteynerlerini yakarak yolları trafiğe kapatan göstericiler, "Diktatöre ölüm" ve "Hamaney'e ölüm" sloganları attı.

Sayıları on binleri bulan kalabalık "Süleymani katildir, rehberi (Hamaney) cahildir" sözleriyle İran hükümetine sert tepki gösterdi.

POLİSTEN SERT MÜDAHALE; ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR

İran özel harekat polisleri, atılan sert sloganların ardından öfkeli kalabalığa müdahale etti. Polis gösteri yerine giden yolları kapattı ve vatandaşların o tarafa doğru gitmesine izin vermedi. Zaman zaman polis ile halka arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.