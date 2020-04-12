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İran'da sel felaketi: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - İran'ın Rezevi Horasan eyaletine bağlı Haf ilçesinde etkili olan yağışın yol açtığı sel felaketinde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan Haf Kızılay Başkanı Hadi Ramazani, "Dün gece ve bugün şiddetli yağış sonrası Haf ilçesine...

İran'da sel felaketi: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - İran'ın Rezevi Horasan eyaletine bağlı Haf ilçesinde etkili olan yağışın yol açtığı sel felaketinde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan Haf Kızılay Başkanı Hadi Ramazani, "Dün gece ve bugün şiddetli yağış sonrası Haf ilçesine bağlı Razdab köyünde meydana gelen selde 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı." dedi.

Ramazani, sel sularına kapılarak kaybolan bir kişiyle ilgili arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Ülkenin güney bölgelerinde, 22 Mart'ta başlayıp yaklaşık 2 hafta süren sel felaketinde 26 kişi hayatını kaybetmiş, tarım alanları ve altyapı büyük zarar görmüştü.

Kaynak: AA




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