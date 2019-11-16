İran'da sular durulmuyor! Benzine yapılan zamdan sonra protestolar büyüdü
İran'da, benzine yapılan zam ortalığı karıştırdı. Gösterilerde şu ana kadar iki kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.
İran'da, devlet tarafından sübvanse edilen benzine yüzde 50 zam yapıldı. Başkent Tahran olmak üzere, Ahvaz, Hürremşehr, Bircend, Meşhed, Geçsaran, Sircan, Bender Abbas, İsfahan, Şiraz ve birçok kentte sokağa çıkan halk, benzine yapılan zamma tepki gösterdi.
İKİ PROTESTOCU HAYATINI KAYBETTİ
Fransız haber ajansı AFP'nin son dakika haberine göre, Sircan'daki gösterilerde bir kişi hayatını kaybetti. Sircan Valisi Muhammed Mahmudabadi, "Ne yazık ki bir kişi, bu olaylar sırasında hayatını kaybetti. Bu sırada birkaç kişi de yaralandı" dedi. Al Arabiya televizyonu ise, ikinci bir protestocunun öldüğünü açıkladı.
RUHANİ: 4 YILDIR BENZİNE ZAM YAPMIYORUZ
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise yapılan zamları savundu. Konuyla ilgili yaptığı açıklama yapan Ruhani, 4 yıldır benzine zam yapmadıklarını belirterek, artışın halkın menfaatleri doğrultusunda ve dar gelirli vatandaşlara yardım amacıyla yapıldığını ifade etti.
TÜM GELİR 60 MİLYON KİŞİYE DAĞITILACAK
Ruhani, ekonomik krize rağmen hükümetin artıştan kazanç elde etmeyi amaçlamadığını ve tüm gelirin 60 milyon kişiye dağıtılacağını vurguladı.
MERKEZ BANKASI ATEŞE VERİLDİ
Al Arabiya televizyonu, Huzistan eyaletinin Behbahan kentinde yer alan İran Merkez Bankası binası ateşe verildiği videoyu okuyucularına servis etti.
SOKAKLAR ALEV ALEV
İran'daki gösterilerde halk sokaklara indi. Gece ve gündüz aralıksız 10'dan fazla kentte devam eden eylemlerde sokaklar ateşe verildi. Gösteriler her geçen saat daha da yayılıyor.
OTOMOBİLLERLE BARİKAT
Protestolar ülke geneline yayılırken, öfkeli göstericiler araçlarını trafikte bırakarak yolları kapattı. Sezonun ilk yoğun kar yağışı aldığı Tahran-Kerec otoyolunun önünde de otomobiller bir barikat kurdu.
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