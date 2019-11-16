İran'da sular durulmuyor! Benzine yapılan zamdan sonra protestolar büyüdü

İran'da, devlet tarafından sübvanse edilen benzine yüzde 50 zam yapıldı. Başkent Tahran olmak üzere, Ahvaz, Hürremşehr, Bircend, Meşhed, Geçsaran, Sircan, Bender Abbas, İsfahan, Şiraz ve birçok kentte sokağa çıkan halk, benzine yapılan zamma tepki gösterdi.

İKİ PROTESTOCU HAYATINI KAYBETTİ

Fransız haber ajansı AFP'nin son dakika haberine göre, Sircan'daki gösterilerde bir kişi hayatını kaybetti. Sircan Valisi Muhammed Mahmudabadi, "Ne yazık ki bir kişi, bu olaylar sırasında hayatını kaybetti. Bu sırada birkaç kişi de yaralandı" dedi. Al Arabiya televizyonu ise, ikinci bir protestocunun öldüğünü açıkladı.

RUHANİ: 4 YILDIR BENZİNE ZAM YAPMIYORUZ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise yapılan zamları savundu. Konuyla ilgili yaptığı açıklama yapan Ruhani, 4 yıldır benzine zam yapmadıklarını belirterek, artışın halkın menfaatleri doğrultusunda ve dar gelirli vatandaşlara yardım amacıyla yapıldığını ifade etti.

TÜM GELİR 60 MİLYON KİŞİYE DAĞITILACAK

Ruhani, ekonomik krize rağmen hükümetin artıştan kazanç elde etmeyi amaçlamadığını ve tüm gelirin 60 milyon kişiye dağıtılacağını vurguladı.

MERKEZ BANKASI ATEŞE VERİLDİ

Al Arabiya televizyonu, Huzistan eyaletinin Behbahan kentinde yer alan İran Merkez Bankası binası ateşe verildiği videoyu okuyucularına servis etti.

SOKAKLAR ALEV ALEV

İran'daki gösterilerde halk sokaklara indi. Gece ve gündüz aralıksız 10'dan fazla kentte devam eden eylemlerde sokaklar ateşe verildi. Gösteriler her geçen saat daha da yayılıyor.

OTOMOBİLLERLE BARİKAT

Protestolar ülke geneline yayılırken, öfkeli göstericiler araçlarını trafikte bırakarak yolları kapattı. Sezonun ilk yoğun kar yağışı aldığı Tahran-Kerec otoyolunun önünde de otomobiller bir barikat kurdu.