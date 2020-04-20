İran'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 91 arttı

İran'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 91 artarak 5 bin 209'a yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 91 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Böylece toplam can kaybının 5 bin 209'a yükseldiğini belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1294 artarak 83 bin 505'e ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 389'unun durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 59 bin 273 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından tüm ülkeye yayılmıştı.

"KOVID-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI RESMİ RAKAMLARIN ÜZERİNDE"

Mehr Haber Ajansı'na göre, Tahran İl Meclisi'nde konuşan Tahran İl Meclis Başkanı Muhsin Haşimi, "Tahran İl Meclisi, Sağlık Bakanlığının açıkladığı resmi rakamlar göz önüne alınarak, Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirlerin kaldırılmasından endişe etmektedir. İran Meclisi Araştırma Merkezi ve diğer araştırmalara göre, ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı, resmi rakamların üstünde." dedi.

Yetkililerden, alınan tedbirlerin gevşetilmemesini isteyen Haşimi, aksi takdirde yeni bir salgın dalgasıyla karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulundu.

İran'da bugün şehirler arası yolculukların serbest bırakılması ve birçok işyerinin faaliyetine izin verilmesiyle Kovid-19'a karşı alınan önlemler kısmen gevşetildi. Ülkede Kovid-19'a karşı daha sıkı tedbirler alınmasını öneren uzmanlar, önlemlerin gevşetilmesinin salgınla mücadeleyi güçleştireceğini düşünüyor.